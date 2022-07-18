График разводки мостов изменится в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в связи с подготовкой к Главному военно-морскому параду изменится график работы разводки мостов. Об этом написал сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Мостотрест».

В ночь на 19 и 21 июля Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены два раза. Первый — 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, второй — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00.

В эти же дни Литейный и Троицкий мосты разведут с 01:40 до 06:00.

Сотрудники ведомства рекомендуют водителям планировать свои маршруты заранее, а также напоминают, что движение по переправам после их наведения может быть продлено до 15 минут.