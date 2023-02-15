Общество 15 февраля 2023, 17:08 Граффити в честь пожарных в Нижнем Новгороде отреставрируют

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Граффити в честь пожарных и спасателей, которое появилось на Окском съезде в Нижнем Новгороде в 2020 году, отреставрируют. Об этом ИА «Время Н» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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Мурал длиной 800 метров на протяжении трех месяцев создавал сотрудник из 11-й пожарно-спасательной части 2-го отряда Федерального противопожарной службы Дзержинска, старший сержант внутренней службы Илья Спиченков. Но сейчас рисунок потускнел, кое-где осыпались фрагменты краски. В настоящее время решается вопрос о том, кто и когда начнет работать над реставрацией необычного арт-объекта.