Граффити с цитатой Цоя и Киркоровым появилось в петербургском переулке

В Санкт-Петербурге в Большом Казачьем переулке появилось изображение звезды отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Об этом сообщили «Невские новости».

Отмечается, что изображение Киркорова представляет собой большую наклейку. Рядом с наклейкой художник оставил цитату из песни лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Следи за собой. Будь осторожен».

Другое петербургское граффити, на котором изображен один из основателей группы «Король и шут» Михаил «Горшок» Горшенев, художники намерены отреставрировать. Оно появилось во дворе магазина Castle Rock на Лиговском проспекте в 2016 году.