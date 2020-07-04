«Граффити с изображением Солженицына закрашено по решению суда», — говорится в сообщении.

Закрасить рисунок на фасаде здания предложили местные жители, которые выступили против рисунка. Именно они обратились в суд.

Помимо изображения драматурга, закрашена надпись на здании «Жить не по лжи». Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу политической партии «РОТ Фронт».

«Город стал чище. Сегодня утром в Твери активисты партии „Российский объединенный трудовой фронт“ закрасили белой краской портрет Александра Солженицына», — отметили в партии.

Портрет Солженицына появился в 2018 году на пятиэтажке по адресу: Смоленский переулок, 32.

Александр Солженицын — советский прозаик, драматург, поэт, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе. Из-под его пера вышли следующие произведения: «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Раковый корпус».

Публицистическое эссе Солженицына «Жить не по лжи» было опубликовано в 1974 году. В статье драматург призывал «ни в чем не поддерживать лжи сознательно» и не писать «никаким способом, искривляющем правду».