Граффити с рецептом творожных колец обнаружили на стене дома в Москве

На стене жилого дома кто-то разместил рецепт творожных колец. Его необычной фотографией на своей странице в социальной сети Facebook поделился москвовед Павел Гнилорыбов.

«Друзья, вычитал на какой-то казенной будке чудесный рецепт творожных колец, делюсь», — подписал снимок Гнилорыбов.

Подписчики Павла с юмором восприняли происходящее. Одна из них предположила, что граффити является своеобразным маркетинговым ходом упомянутого в этом тексте заведения.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил о необходимости создать в российских городах единые правила размещения граффити, стрит-арта и других объектов уличного искусства. Соответствующее предложение он направил министру культуры РФ Ольге Любимовой.