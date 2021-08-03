Граффити с героями «Мадагаскара» появилось на детской площадке в Выборге

Художник в Выборге вместе с местными жителями нарисовал граффити на детской площадке. На стене теперь изображены герои мультфильма «Мадагаскар», сообщил «Питер ТВ».

Граффити появилось во дворе дома № 17 по улице Рубежной. Идея пришла в голову жителям дома, а осуществить ее помог местный художник. На стене технического помещения поселились бегемот, жираф, зебра и лев.

«Стенки здесь были ужасно грязные, со всякими нехорошими словами. Мы собрались с жителями, покрасили домик, привели его в порядок и сделали такой небольшой рисунок, чтобы детям было приятно находиться здесь», — рассказал Александр Эйвазов, председатель домового комитета.