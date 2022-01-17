Граффити с Достоевским закрасили портретом вице-губернатора Петербурга

Портрет вице-губернатора Петербурга Николая Линченко появился на месте граффити с Федором Достоевским. Активистам заявили, что писателя изобразили на стене незаконно.

Вице-губернатор Линченко занимается в Петербурге вопросами градостроительства. На стене одного из домов изобразили его портрет, перекрывающий фреску с Достоевским. Рядом с граффити разместили ответ Линченко активистам, которые пытались отстоять портрет писателя.

Источник фото: instagram.com/urbanfresco

«Действия по размещению росписи, указанной в обращении, являются самовольными в нарушение законодательства о благоустройстве», — заявил в своем ответе вице-губернатор.

По его словам, несогласованное изображение Достоевского вообще является актом вандализма. В комитете по градостроительству и архитектуре не смогли сказать, останется ли портрет Линченко на стене здания.

«Не отслеживали сегодня так подробно повестку. Но мы не надзорный орган, который занимается закрашиванием граффити, мы не обладаем всем функционалом. Просто есть определенный порядок согласования рисунков, он известен», — заявили в комитете изданию «Подъем».

Как уточнила «Фонтанка», портрет писателя закрашивали уже ни один раз. Граффити находится рядом с музеем-квартирой Достоевского в Кузнечном переулке.