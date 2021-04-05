Граффити с Давидом в Челябинске вызвали восхищение у мэра Флоренции

Мэр Флоренции Дарио Нарделла признался, что у него вызвали восхищение монументальные граффити «Цифровой Давид», которые выполнили художники на фасаде одного из зданий в Челябинске. Об этом сообщил «Царьград».

Уточняется, что на рисунке изображена статуя Давида, выполненная Микеланджело. Ветхозаветный царь одет в деловой костюм, а в руках у него планшет.

«Для Флоренции и ее жителей большая честь стать частью вашей повседневной жизни с помощью такого значимого символа нашей культуры», — подчеркнул Нарделла.

Он выразил надежду, что в ближайшем будущем Флоренция и Челябинск будут сотрудничать в сферах культуры и инноваций.

«Пусть Давид будет символом нашей общей победы над вирусом», — добавил градоначальник.