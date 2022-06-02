Граффити с белгородским Алешей нарисовали на фасаде дома в Нижнем Новгороде

Граффити с мальчиком Алешей, который встречает солдат в Белгородской области, появилось на одном из домов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила Нижегородская государственная областная телерадиокомпания.

Граффити находится на улице Студенческая. Планируется, что оно будет встречать автолюбителей на Окском съезде.

Образ Алеши списан с реального восьмилетнего мальчика, который в Белгородской области встречает российские войска.

После того как Белгородскую область стали обстреливать, его семья хотела переехать оттуда, но школьник попросил остаться. Граффити появилось при поддержке организации «Волонтеры Победы».

Ранее баннер с Алешей появился в Карелии. Губернатор региона Артур Парфенчиков заявил, что мальчик стал стал символом поддержки военных в Донбассе для всей России.