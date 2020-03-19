Граффити, которые можно «оживить» с помощью смартфона, появились в Екатеринбурге

Приложение дополненной реальности «Близкий AR» позволяет «оживить» спортсменов, изображенных на граффити и играть с ними в разные игры — теннис, футбол, баскетбол.

«Нам интересно экспериментировать и искать решения, которые придутся по душе нашим покупателям, удивят, сделают жизнь комфортнее и интереснее», — рассказал генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.