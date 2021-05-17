Град размером с куриное яйцо выпал в Крыму. Видео

В Крыму выпал град размером 15 миллиметров. Некоторые достигали 40 миллиметров.

Град выпал в районе симферопольского аэропорта. Местные жители поделились в соцсетях фото и видео непогоды.

«Град выпал вечером в воскресенье в районе аэропорта. Метеостанция зафиксировала град размером до 15 миллиметров», — сообщили РИА «Новости» в крымском гидрометцентре.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что град не нанес ущерба оборудованию и помещениям.

Накануне крымские синоптики предупредили жителей об ухудшении погоды. На полуострове на 16 и 17 мая объявили штормовое предупреждение из-за ливней, грозы, града и шквалистого ветра скоростью 17–22 метра в секунду.

Многие жители отметили, что такого града не было несколько лет.