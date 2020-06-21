Град размером с куриное яйцо побил машины в Хакасии. Видео

В Хакасии в субботу прошел крупный град. Судя по фото и видео, в республике прошел град размером с куриное яйцо.

Самые зрелищные видео записали отдыхающие парка рядом с Саяно-Шушенской ГЭС. Судя по кадрам, всем им придется возвращаться домой «с открытыми окнами». Все потому, что град выбил стекла машин.

Сама база тоже пострадала. Как рассказали авторы видео, в парке отдыха разбило фонари. Град лежит плотным слоев, как будто сугробы снега.

Местные жители рассказали, что градом повредило урожай.

Досталось не только отдыхающим. Все, кто в субботу рискнул сесть за руль, должны были испытать свои машины и водительские навыки на прочность.

Непогода едва ли стала неожиданностью. 20 июня управление МЧС по Хакасии опубликовало штормовое предупреждение. Спасатели предупредили, что непогода задержится в республике, как минимум, на два дня.

«В течение суток 21 июня и ночью 22 июня по республике Хакасия ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении МЧС.

Судя по данным Гидрометцентра, в воскресенье в Хакасии тоже непогода. Идет дождь. Максимальная температура составила 13 градусов.