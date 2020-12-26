Грачевский ответил на слухи о продаже «Ералаша»

Продавать «Ералаш» из-за пандемии коронавируса никто не собирался. Проект оказался в трудном финансовом положении, но работа продолжается. Съемки новых серий киножурнала начнутся уже в январе.

«Что за глупость? Я нигде такого не говорил. Это фейки какие-то. Конечно, повлиял вирус. Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования. О продажах нет разговора. Планируем с конца января запускаться. В этом году снимали и показывали много всего — полно и премьер, и сборников. Все нормально», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.

Ранее СМИ сообщили, что на фоне финансовых трудностей Грачевский допустил продажу «Ералаша».

В начале этой недели 71-летний Борис Грачевский сообщил, что медики выявили у него COVID-19. Чувствует он себя нормально, лечится дома и переживает только из-за одного: ему пока нельзя выходить на улицу.