Грабившую ювелирные магазины ОПГ осудят в Челябинске

В Челябинской области перед судом предстанет преступная группировка из четырех человек, которая грабила ювелирные магазины в течение нескольких месяцев. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, с октября по декабрь прошлого года обвиняемые совершили пять краж ювелирных изделий. Злоумышленники продавали драгоценности на территории области и в соседних регионах. «Дни.ру» уточнили, что общая сумма ущерба нанесенного ущерба превысила два миллиона рублей.