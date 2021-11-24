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    24 ноября 2021, 15:10

    Грабившую ювелирные магазины ОПГ осудят в Челябинске

    Артур Блянихов

    В Челябинской области перед судом предстанет преступная группировка из четырех человек, которая грабила ювелирные магазины в течение нескольких месяцев. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

    По данным информагентства, с октября по декабрь прошлого года обвиняемые совершили пять краж ювелирных изделий. Злоумышленники продавали драгоценности на территории области и в соседних регионах. «Дни.ру» уточнили, что общая сумма ущерба нанесенного ущерба превысила два миллиона рублей.