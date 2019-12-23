Грабителя и убийцу осудили в Пензенской области. Он скрывался около 20 лет

По данным информагентства, осужденный вместе с тремя подельниками избил и ограбил водителя, который подвозил их. Затем они проникли в чужую квартиру и вынесли оттуда все ценное имущество. Мужчину, находившегося там на момент ограбления, они избили, а женщину связали.

Через несколько дней подельники напали на другого таксиста и убили его. Труп закопали в лесу. В 2000 году преступников осудили. Одному из них удалось скрыться. Он уехал в Саратовскую область и жил там все это время. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.