Грабителей ювелирного салона осудили в Петербурге

По данным издания, в конце января вооруженные злоумышленники ограбили ювелирный салон на проспекте Большевиков. При попытке скрыться от правоохранителей они открыли по ним стрельбу, ранив каждого из полицейских. Двух нарушителей удалось поймать, третий скрылся. Его объявили в розыск. Один из осужденных получил 12 лет колонии, другой - 16 лет. Сумма нанесенного ущерба превысила девять миллионов рублей. Похищенные драгоценности вернули в магазин.