Грабитель рассказал о последних минутах жизни Михаила Круга

По словам бывшего члена одной из самых свирепых преступных группировок 1990-х, отбывающего на данный момент пожизненный срок в колонии «Полярная сова», изначально преступники не планировали убивать знаменитого шансонье. Агеев рассказал, что он и его напарник должны были ограбить дом артиста, пока тот находился на гастролях.

Однако Михаил Круг вернулся со своей семьей раньше, чем планировал — они не остались посмотреть салют, организованный на день города. Первой в комнату, где находились бандиты, вошла теща бандита. Ее Агеев с напарником, Дмитрием Веселовым, также хотели лишь обезвредить.

Но женщина начала сопротивляться и кричать, что привлекло внимание Круга. Он тут же напал на Веселова, в борьбе послышались выстрелы.

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Одна пуля попала шансонье в левую верхнюю часть туловища артиста, где-то рядом с ключицей. Убийца отметил, что была кровь на футболке, а вот куда попала вторая пуля, не знает.

Преступники скрылись, а Михаил Круг был госпитализирован. Но врачи не смогли его спасти, и наутро он скончался.

«Смерть любого человека, тем более, переосознанная со временем. Переосмысление. Это просто невыносимо. Вот и все… Это очень тяжело. И с годами ты осознаешь это гораздо сильнее. Любое убийство, не обязательно Михаила Круга», — подытожил Александр Агеев.

Его сообщник был убит своими же почти сразу после преступления.

Ранее стало известно, что СК окончательно закрыл дело об убийстве Михаила Круга после чистосердечного признания Александра Агеева.