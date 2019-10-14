  • Грабитель рассказал о последних минутах жизни Михаила Круга

    14 октября 2019, 22:19

    Александра Каширина

    Бывший киллер ОПГ «Тверские волки» Александр Агеев дал интервью телеканалу НТВ, в котором рассказал о том, как погиб Михаил Круг.
    Грабитель рассказал о последних минутах жизни Михаила Круга

    По словам бывшего члена одной из самых свирепых преступных группировок 1990-х, отбывающего на данный момент пожизненный срок в колонии «Полярная сова», изначально преступники не планировали убивать знаменитого шансонье. Агеев рассказал, что он и его напарник должны были ограбить дом артиста, пока тот находился на гастролях.

    Однако Михаил Круг вернулся со своей семьей раньше, чем планировал — они не остались посмотреть салют, организованный на день города. Первой в комнату, где находились бандиты, вошла теща бандита. Ее Агеев с напарником, Дмитрием Веселовым, также хотели лишь обезвредить.

    Но женщина начала сопротивляться и кричать, что привлекло внимание Круга. Он тут же напал на Веселова, в борьбе послышались выстрелы.

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    Одна пуля попала шансонье в левую верхнюю часть туловища артиста, где-то рядом с ключицей. Убийца отметил, что была кровь на футболке, а вот куда попала вторая пуля, не знает.

    Преступники скрылись, а Михаил Круг был госпитализирован. Но врачи не смогли его спасти, и наутро он скончался.

    «Смерть любого человека, тем более, переосознанная со временем. Переосмысление. Это просто невыносимо. Вот и все… Это очень тяжело. И с годами ты осознаешь это гораздо сильнее. Любое убийство, не обязательно Михаила Круга», — подытожил Александр Агеев.

    Его сообщник был убит своими же почти сразу после преступления.

    Ранее стало известно, что СК окончательно закрыл дело об убийстве Михаила Круга после чистосердечного признания Александра Агеева.