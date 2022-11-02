Грабить Африку Европе не впервой | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 03:06 Грабить Африку Европе не впервой Голос «Мордора»: зерновая сделка волнует только Европу, а не бедные страны Африки и Азии РИА "Новости"

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Россия согласилась на заключение зерновой сделки, чтобы помочь беднейшим странам. Однако 35% вывезенного зерна попадает в Евросоюз. Еще 34% — в Турцию. До нуждающихся доходит только 3-5% продовольствия. Это заставляет задуматься, почему Европа так боится прекращения зерновой сделки. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в комментарии для Telegram-канала «360» выразил сомнения, что богатые страны переживают за голодающих в Африке и Азии.

Далее — прямая речь автора.

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На африканские страны им наплевать

Они переживают исключительно за себя. Что там творится в африканских странах — им вообще наплевать. Голод там случается регулярно и уносит огромное число жизней, которые никто даже и не подсчитывает. А иногда голод сопровождается и отсутствием обычной питьевой воды, как это несколько лет назад было в многострадальной Сомали. И тоже всем было до лампочки. Не шли караваны с продуктами из богатых стран в Африку, а ООН не пыталась обеспечить водой умирающих от жажды.

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Уже не секрет, что большую часть продовольствия из Украины богатые страны забирают себе. В Африку и Азию идут какие-то жалкие проценты, основной объем оседает в сытой Европе. По большей части, продовольствие из Украины — это кормовое зерно для скота и птицы. Кстати, в Европе из-за засухи в этом году неурожай кукурузы, а потому зерно из Украины закупается особенно активно.

Европу ожидает повышение цен и толпы недовольных

Что же будет, если зерновая сделка прекратится? В Африке и Азии — ничего. Там этого даже не заметят. А вот Европе грозит существенное повышение цен на продукты питания, в первую очередь — на молоко и мясо. Учитывая существенное подорожание энергии и инфляцию, которая стала уже двузначной, удар по кошелькам потребителей будет крайне существенный.

И единственное, чего так опасаются лидеры стран, которые якобы переживают за голодающих Африки — социального недовольства и протестов у себя дома.

А что касается Африки — если понадобится — ее вообще оставят без продовольствия. Лишь бы накормить европейских коровок, свинок и курочек.

Тем более, что грабить Африку Европе не впервой, опыт имеется и очень даже богатый.