Эксклюзив 14 декабря 2023, 13:14 GPTBot не опасен для россиян, но заблокировать к нему доступ стоит Эксперт по кибербезопасности Дворянский: GPTBot безопасен для пользователей Freepik

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Роскомнадзор предложил провайдерам заблокировать доступ к GPTBot, разработчиком которого является компания OpenAI. По данным «Коммерсанта», главный радиочастотный центр рекомендовал оценить риски сбора информации об уязвимости ресурсов и при необходимости заблокировать работу ботов. Как отметил в беседе с «360» директор департамента информационной безопасности Sitronics Group, эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский, рядовым россиянам GPTBot ничем не грозит. При этом решение Роскомнадзора он назвал верным.

«GPTBot для обычного пользователя ничем не опасен. А решение Роскомнадзора в принципе правильное, потому что там могут быть различные вирусы, вредоносные программные обеспечения. Поэтому решение правильное», — указал он.

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Он призвал россиян не оставлять в Сети лишнюю информацию. Так пользователь сможет защитить себя. По словам Дворянского, все оказавшиеся в интернете данные остаются там навсегда. Даже при удалении публикации 10-летней давности ее все равно можно найти.

Пользователям не нужно оставлять лишнюю, ненужную информацию о себе в интернете, которая в дальнейшем может быть использована против них. И все, это некая цифровая гигиена, которую пользователь должен соблюдать, работая и общаясь в интернете, не оставляя ненужную информацию в интернете. И тогда пользователь в целом будет защищен. Александр Дворянский

Он еще подчеркнул: любая публикация может стать компрометирующей.

«Если вы там по молодости какой-нибудь пост написали, то через 15 лет, когда вас будут принимать на работу, служба безопасности может посмотреть ваши детские записи и сделать соответствующие выводы. Потому нужно запомнить одно: все, что попало в интернет, даже если было удалено через пять минут, все равно там останется», — напомнил эксперт.

Закрытие страницы в социальных сетях тоже ничего не даст, резюмировал Дворянский.