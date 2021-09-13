«Гознак» запустил сервис по поиску домашних животных на основе нейросети

Найти пропавшего домашнего питомца станет проще. Для этого достаточно загрузить фотографию животного в онлайн-сервис «Хвост удачи», созданную «Гознаком». Как сообщила пресс-служба компании, программа при помощи искусственного интеллекта проанализирует объявления о найденных потеряшках и определит нужное. Точность распознавания составляет 97% для собак и 96,5% для кошек.

По оценке создателей, сервисом могут воспользоваться до 1,8 миллиона человек. Механизм работы простой: если пользователь нашел домашнюю кошку или собаку, то он опубликует объявление с фотографией животного с указанием даты и места находки.

Нейронная сеть проанализирует изображение снимка, установит породу питомца и отличительные черты, включая повороты головы, окраску и морду животного. После этого необходимая часть вырезается и выстраивается вектор по поиску объявлений о потерянных собаках и кошках.

Директор Научно-исследовательского института — филиала АО «Гознак» Георгий Корнилов отметил, что сервис позволит владельцам отказаться от чипирования домашних животных. Тем более что в России пока нет единой системы по идентификации питомцев.

«Уверен, что у этой технологии большое будущее, а благодаря сервису „Хвост удачи“ люди получат реальную возможность найти потерявшегося домашнего питомца или вернуть найденного четвероногого друга хозяевам», — подчеркнул он.

Сервис полностью бесплатный. Пока нейросеть анализирует только объявления, поданные через сервис. После того как питомец вернется к своему владельцу, объявление уберут. В будущем у онлайн-сервиса появится мобильная версия.

Создатели не исключили, что в будущем его смогут использовать для поиска пропавших людей. Но для этого потребуется урегулировать вопрос использования персональных данных.