Общество 15 февраля 2024, 10:53 Гозмана и Сонина попросили заочно арестовать по делу о фейках об армии России РИА «Новости»: ходатайство о заочном аресте Гозмана и Сонина поступило в суд РИА «Новости»

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Следствие попросило суд заочно арестовать политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина** по делу о распространении фейков о ВС России. Ходатайство об избрании этой меры пресечения иноагентам поступило в Гагаринский суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

Рассмотрение, по данным агентства, назначили на 20 февраля.

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Гозман* является фигурантом дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии, против Сонина** возбуждено дело по второй части той же статьи (по мотивам политической или другой ненависти).

Ранее Гозман* был советником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, а также одним из руководителей партий «Союз правых сил» и «Правое дело».

Сонин** — профессор Чикагского университета, бывший руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики,

* признан СМИ-иноагентом

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.