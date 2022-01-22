«Говорящая» кошка взорвала TikTok. Видео

Пушистая кошка по кличке Аккодха восхитила пользователей Сети. Хозяева обратили внимание, что мяуканье животного напоминает «окей» по-английски. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Мужчина обратил внимание на талант кошки — и со временем ее «окей» стало более отчетливым.

«Просыпаюсь утром, Аккодха начинает разговаривать со мной. Особенно она активна возле шкафчика с лакомствам», — рассказал он.

Хозяева завели кошке ее собственный аккаунт в TikTok. На данный момент на него подписались 83 тысячи человек.

В 2021 году кошке исполнилось уже 15 лет, но животное все еще очень активно и продолжает радовать подписчиков.

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