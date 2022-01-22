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    22 января 2022, 15:32

    «Говорящая» кошка взорвала TikTok. Видео

    «Говорящая» кошка покорила соцсети

    Максим Зинкин

    Пушистая кошка по кличке Аккодха восхитила пользователей Сети. Хозяева обратили внимание, что мяуканье животного напоминает «окей» по-английски. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    Мужчина обратил внимание на талант кошки — и со временем ее «окей» стало более отчетливым.

    «Просыпаюсь утром, Аккодха начинает разговаривать со мной. Особенно она активна возле шкафчика с лакомствам», — рассказал он.

    Хозяева завели кошке ее собственный аккаунт в TikTok. На данный момент на него подписались 83 тысячи человек.

    В 2021 году кошке исполнилось уже 15 лет, но животное все еще очень активно и продолжает радовать подписчиков.

    Ранее житель канадской глубинки Аарон Тейлор показал, как коты атаковали спутниковую тарелку от компании Starlink. Дело в том, что во время работы прибор нагревается, чем и пользуются животные, которые греются на нем в непогоду.