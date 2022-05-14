Пока обсуждать размещение ядерных сил России в Балтийском море преждевременно, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. При этом, по его мнению, при определенных действиях НАТО власти РФ должны будут принять меры предосторожности, написал РБК.

«Если НАТО приблизит свои ядерные силы и инфраструктуру к российским границам, Москве необходимо будет принять адекватные меры предосторожности», — сказал Грушко.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО замглавы МИД назвал стратегическим изменением, которое Россия не оставит без политической реакции. Будет произведен анализ новой конфигурации сил, добавил он.

По мнению Грушко, ответ на расширение НАТО будет зависеть от того, какую инфраструктуру альянса разместят в Швеции и Финляндии.

«У России нет враждебных намерений к этим странам, но НАТО может объявить об уязвимости северного фланга после расширения альянса и необходимости размещения там дополнительных контингентов», — пояснил замминистра.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, рассуждая о планах Финляндии и Швеции вступить в альянс, заявил, что Балтийское море станет объектом присутствия стран альянса.

«Балтийское море становится морем НАТО», — сказал министр.