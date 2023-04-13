Общество 13 апреля 2023, 17:25 «Говорит Москва»: охранники и продавцы признали свою работу самой скучной

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Больше всего на скуку и рутину во время работы жалуются охранники и продавцы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Также унылой свою работу считают операторы call-центров и офис-менеджеры. Около 70% учителей и 63% врачей признались, что не подвержены синдрому хронической скуки.

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Отмечается, что чем старше опрошенные, тем больше среди них тех людей, которым во время рабочего дня скучать некогда.