    23 мая 2020, 14:55

    «Говорит бессвязно и неадекватно». Представитель Альфа-Банка — о захватчике заложников

    Алена Макаренко, Екатерина Земская

    Неизвестный молодой человек захватил заложников в Альфа-Банке в Москве. В отделении нет сотрудников финансово-кредитной организации. Об этом «360» рассказал директор по коммуникациям и маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

    «Точно знаем, что наших сотрудников в отделении нет. В отделении есть человек, который забаррикадировал дверь. При этом его требования не понятны. То, что он говорит, достаточно бессвязно и не сильно адекватно», — сказал он.

    Гиязов пока не знает, остался ли кто-то в помещении.

    «Поэтому сейчас полиция в этом разбирается. Мы надеемся, что это быстро завершится», — добавил Гиязов.

    Когда злоумышленник ворвался в здание, там были сотрудники, но они успели покинуть помещение.

    Сейчас в отделении мало людей, так как суббота и режим самоизоляции.