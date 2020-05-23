Неизвестный молодой человек захватил заложников в Альфа-Банке в Москве. В отделении нет сотрудников финансово-кредитной организации. Об этом «360» рассказал директор по коммуникациям и маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

«Точно знаем, что наших сотрудников в отделении нет. В отделении есть человек, который забаррикадировал дверь. При этом его требования не понятны. То, что он говорит, достаточно бессвязно и не сильно адекватно», — сказал он.

Гиязов пока не знает, остался ли кто-то в помещении.

«Поэтому сейчас полиция в этом разбирается. Мы надеемся, что это быстро завершится», — добавил Гиязов.

Когда злоумышленник ворвался в здание, там были сотрудники, но они успели покинуть помещение.

Сейчас в отделении мало людей, так как суббота и режим самоизоляции.