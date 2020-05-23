«Говорит бессвязно и неадекватно». Представитель Альфа-Банка — о захватчике заложников
Неизвестный молодой человек захватил заложников в Альфа-Банке в Москве. В отделении нет сотрудников финансово-кредитной организации. Об этом «360» рассказал директор по коммуникациям и маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.
«Точно знаем, что наших сотрудников в отделении нет. В отделении есть человек, который забаррикадировал дверь. При этом его требования не понятны. То, что он говорит, достаточно бессвязно и не сильно адекватно», — сказал он.
Гиязов пока не знает, остался ли кто-то в помещении.
«Поэтому сейчас полиция в этом разбирается. Мы надеемся, что это быстро завершится», — добавил Гиязов.
Когда злоумышленник ворвался в здание, там были сотрудники, но они успели покинуть помещение.
Сейчас в отделении мало людей, так как суббота и режим самоизоляции.