Общество 13 апреля 2024, 11:53 «Говорим о благотворительности»: в Москве организовали новую площадку для диалога Евгений Тумашов

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Почему важно говорить о добрых делах? Чтобы делиться опытом, развиваться самим и вдохновлять других. 12 апреля в пространстве Noôdome прошла серия тематических сессий о благотворительности.

Дискуссия при поддержке Фонда исторических, культурных и образовательных инициатив имени Ивана Бецкого собрала на одной площадке представителей власти, предпринимателей, деятелей культуры и руководителей фондов.

Евгений Тумашов

«Дискуссия прошла эффективно», — отметил председатель Фонда Бецкого Кирилл Ильичев. «Присутствовали представители органов власти, которые услышали нужный посыл, и я надеюсь, мы сможем продолжить работу в изменении законодательства, нормативной базы. Также важно было поделиться разными точками зрения на одну и ту же проблему. Несмотря на то, что все участники диалога достаточно давно работают в отрасли, все равно могут увидеть какие-то новые идеи, методики и подходы, используя их в своей деятельности. Поэтому такой обмен опытом важен для всех, кто работает в отрасли».

В рамках мероприятия говорили о социальной сфере, ключевых трендах и проблемах благотворительности, а также об отношении бизнеса к этой области.

Евгений Тумашов

Кирилл Гаврилин, заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук РГХПУ им. С. Г. Строганова, член-корреспондент Российской академии художеств, рассказал: «Я рад, что мне удалось подсветить тему реставрации произведений искусства и использования новейших цифровых технологий. Сегодня это очень актуальная тема, в которой невозможно обойтись без участия крупного бизнеса. Я могу привести в пример опыт «Интерроса» и блокчейн-платформы «Атомайз» по реставрации трех фресок Рафаэля и его учеников из Эрмитажа. Эти фрески 300 лет пребывали в забвении, авторские красочные слои были скрыты, живопись — искажена, и, конечно, реставрация и токенизация этих произведений искусства в рамках проекта «Цифровое искусство» требовала большого участия, средств и поддержки крупного российского бизнеса».

Кроме того, участники дискуссии признали, что, даже несмотря на сложное время, одним из приоритетных направлений для бизнеса в последние годы стала поддержка системной благотворительности. Фонды Владимира Потанина, Елены и Геннадия Тимченко, фонды «Друзья», «Вера» и другие крупные организации продолжают активно работать, планировать свою деятельность и ежедневно организовывать помощь.

Евгений Тумашов

Директор по развитию, руководитель по работе с корпоративным сектором Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Светлана Саркисова объяснила: «Большие системные фонды двигают наш сектор и являются настоящими трендсеттерами. Фонд «Искусство, наука и спорт» – это инклюзия, фонд Потанина – профессионализация, фонд Тимченко – вопросы семьи, детей и заботы о старшем поколении».

Целью мероприятия было создание благоприятной и конструктивной атмосферы для обсуждения и укрепления традиций благотворительности в национальном самосознании. И, судя по многочисленным репликам из зала, разговорам в перерывах сессий и вопросам заинтересованных лиц, все получилось. Организаторы обещают развивать площадку диалога и продолжать проводить встречи, посвященные благотворительности.

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