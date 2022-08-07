Власти Косова отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Ее задержали в ночь на 7 августа.

В настоящее время Асламова вышла на связь с редакцией и рассказала, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границе, написала kp.ru.

По словам журналистки, после того как ее отпустили, она самостоятельно добиралась до границы на автобусе. Там сербские пограничники допросили спецкора, чтобы выяснить, почему у нее нет отметки о депортации.

Асламова добавила, что после задержания в Косове ей заявляли, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину. В настоящее время она находится на связи с российским посольством в Сербии.

В редакции издания ранее пояснили, что Асламова находится в Сербии для подготовки специального репортажа об обострении сербско-косовского конфликта.

Напряжение между Сербией и Косовом начало нарастать 31 июля. Косовские власти объявили, что с 1 августа запретят въезд автомобилей с сербскими номерами и водителей с документами Сербии. В местах проживания сербов начались волнения, демонстранты начали строить баррикады, а пограничники заблокировали мост, по которому шел транзит в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к властям Косова и предупредил, что в случае продолжения гонений на сербов его страна не останется в стороне.