  • «Говорили, что у нее смертельная болезнь». Санитары игнорировали просьбы умытой половой тряпкой пациентки

    05 ноября 2019, 16:11

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Снявшая умывание грязной тряпкой пациентки в больнице Миасса женщина рассказала, что до процедуры лицо ее соседки было чистым. Как сообщила женщина «360», пациентка, которую зовут Ирина, неоднократно просила принести ей судно, но большая часть санитарок все ее просьбы игнорировала.

    По словам женщины, ее соседка в очередной раз попросила принести ей судно утром в тот же день. До этого Ирина терпела в течение нескольких дней. Когда ее просьбу в очередной раз не удовлетворили, пациентка не выдержала и встала.

    Санитарка умыла пациентку из грязного тазика. Видео

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    «Она стояла в халате. Не было у нее ни лицо измазано, ничего. Только сзади и по ногам. Санитарка это увидела. У меня начался рвотный рефлекс, я убежала. Потом возвращаюсь, взяла телефон, стала снимать. Не до конца сняла, потому что, опять же, убежала. Эта тряпка, не знаю, чем ее мыли. Не знаю, почему у нее лицо было в таком состоянии. У нее чистое было лицо. Сидеть ей нельзя, стоять ей нельзя», — рассказала женщина «360».

    Она добавила, что в больнице были разные смены: одни санитарки старались ухаживать за Ириной, другие игнорировали. В результате пациентка ходила под себя и ей даже не всегда давали чистые простыни. Женщине, которая сняла видео, строго запретили подходить к соседке.

    «Врачи сказали, что у нее смертельная болезнь, которой можно заразиться. Поэтому я к ней особо не подходила, давала воду, что-то покушать из своей еды, потому что она постоянно просила кушать, голодная была. Сами понимаете, какое амбре идет по всему коридору, что в палате творится», — рассказала она «360».

    Автор видео также заметила, что у Ирины есть мать и двое сестер, но никому из членов семьи не сообщили о том, что та находится в больнице и нуждается в заботе. Ирину госпитализировали в пятницу, после того как ее сильно избили, поэтому она не могла шевелить руками, вставать и даже сидеть.

    «360» удалось пообщаться и с самой Ириной. Ей все еще трудно говорить из-за травмы лица, но она повторила, что ее мучает жажда, а еще, что ей страшно и она хочет вернуться домой.

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    После публикации видео руководство городской больницы № 2 в Миассе начало проверку в отделении травматологии и ортопедии. Как сообщил главный врач больницы Денис Маханьков, у пациентки есть ряд хронических заболеваний, из-за которых она не может контролировать свое поведение.

    «На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки, который был осуществлен силами персонала отделения. Для отработки используются тканый материал однократного применения, отдельный для различных частей тела, и соответствующий инвентарь», — заявил Маханьков.

    Он подтвердил, что если будет установлена вина работника по нарушению этики в отношении пациента, тот будет наказан дисциплинарно. Маханьков предупредил, что администрация решает вопрос о подаче заявления в прокуратуру для привлечения к ответственности автора ролика, который нарушил закон о персональных данных и врачебную тайну.