«Говорили, что у нее смертельная болезнь». Санитары игнорировали просьбы умытой половой тряпкой пациентки

По словам женщины, ее соседка в очередной раз попросила принести ей судно утром в тот же день. До этого Ирина терпела в течение нескольких дней. Когда ее просьбу в очередной раз не удовлетворили, пациентка не выдержала и встала.

Санитарка умыла пациентку из грязного тазика. Видео Подробнее

«Она стояла в халате. Не было у нее ни лицо измазано, ничего. Только сзади и по ногам. Санитарка это увидела. У меня начался рвотный рефлекс, я убежала. Потом возвращаюсь, взяла телефон, стала снимать. Не до конца сняла, потому что, опять же, убежала. Эта тряпка, не знаю, чем ее мыли. Не знаю, почему у нее лицо было в таком состоянии. У нее чистое было лицо. Сидеть ей нельзя, стоять ей нельзя», — рассказала женщина «360».

Она добавила, что в больнице были разные смены: одни санитарки старались ухаживать за Ириной, другие игнорировали. В результате пациентка ходила под себя и ей даже не всегда давали чистые простыни. Женщине, которая сняла видео, строго запретили подходить к соседке.

«Врачи сказали, что у нее смертельная болезнь, которой можно заразиться. Поэтому я к ней особо не подходила, давала воду, что-то покушать из своей еды, потому что она постоянно просила кушать, голодная была. Сами понимаете, какое амбре идет по всему коридору, что в палате творится», — рассказала она «360».

Автор видео также заметила, что у Ирины есть мать и двое сестер, но никому из членов семьи не сообщили о том, что та находится в больнице и нуждается в заботе. Ирину госпитализировали в пятницу, после того как ее сильно избили, поэтому она не могла шевелить руками, вставать и даже сидеть.

«360» удалось пообщаться и с самой Ириной. Ей все еще трудно говорить из-за травмы лица, но она повторила, что ее мучает жажда, а еще, что ей страшно и она хочет вернуться домой.

После публикации видео руководство городской больницы № 2 в Миассе начало проверку в отделении травматологии и ортопедии. Как сообщил главный врач больницы Денис Маханьков, у пациентки есть ряд хронических заболеваний, из-за которых она не может контролировать свое поведение.

«На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки, который был осуществлен силами персонала отделения. Для отработки используются тканый материал однократного применения, отдельный для различных частей тела, и соответствующий инвентарь», — заявил Маханьков.

Он подтвердил, что если будет установлена вина работника по нарушению этики в отношении пациента, тот будет наказан дисциплинарно. Маханьков предупредил, что администрация решает вопрос о подаче заявления в прокуратуру для привлечения к ответственности автора ролика, который нарушил закон о персональных данных и врачебную тайну.