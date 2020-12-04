«Говорила, что выходит замуж и все у нее хорошо». Соседка рассказала про погибшую на стриме Валентину Григорьеву

Валентина Григорьева, умершая после очередной потасовки с блогером Reeflay (Станислав Решетников) в Подмосковье, часто приезжала в родной Краснодар. Об этом «360» рассказала соседка девушки по общежитию. Последний раз она видела Валентину незадолго до смерти.

Соседка Елена Кузьменко сообщила, что мать родила Валю поздно и воспитывала ребенка одна.

«Мамочка для нее пыталась сделать все. Может быть, слишком избаловала ее. Отдавала в модельное агентство с детства. Кружки, секции… Но Валя была позитивным человеком, добродушным, безобидным, незлобным», — перечислила Кузьменко.

Елена Кузьменко / «360»

Мать Валентины умерла, когда девушка уже уехала из общежития. В тот момент соседи не могли ее найти, но позднее Валентина стала регулярно приезжать из Москвы в Краснодар.

Девушка часто красила волосы. «Мы не успевали следить за цветом ее волос», — сообщила соседка. Потом у Валентины появились татуировки.

«После смерти мамы она уехала в Москву. Это было больше трех лет назад. Приезжала периодически, была всегда на позитиве. Говорила, что она выходит замуж, все у нее хорошо», — сообщила Кузьменко.

2 декабря Решетников и Григорьева ссорились во время очередного стрима. Блогер выгнал подругу на улицу в нижнем белье. Когда он решил впустить ее обратно, девушка была без сознания. Врачи скорой констатировали ее смерть. Решетников в это время продолжал транслировать происходящее в комнате.

У девушки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, Решетникова арестовали.