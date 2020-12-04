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    04 декабря 2020, 22:28

    «Говорила, что выходит замуж и все у нее хорошо». Соседка рассказала про погибшую на стриме Валентину Григорьеву

    Иван Степанов, Кирилл Фролов

    Валентина Григорьева, умершая после очередной потасовки с блогером Reeflay (Станислав Решетников) в Подмосковье, часто приезжала в родной Краснодар. Об этом «360» рассказала соседка девушки по общежитию. Последний раз она видела Валентину незадолго до смерти.
    «Говорила, что выходит замуж и все у нее хорошо». Соседка рассказала про погибшую на стриме Валентину Григорьеву

    Соседка Елена Кузьменко сообщила, что мать родила Валю поздно и воспитывала ребенка одна.

    «Мамочка для нее пыталась сделать все. Может быть, слишком избаловала ее. Отдавала в модельное агентство с детства. Кружки, секции… Но Валя была позитивным человеком, добродушным, безобидным, незлобным», — перечислила Кузьменко.

    «Говорила, что выходит замуж и все у нее хорошо». Соседка рассказала про погибшую на стриме Валентину Григорьеву | Изображение 1
    Елена Кузьменко / «360»

    Мать Валентины умерла, когда девушка уже уехала из общежития. В тот момент соседи не могли ее найти, но позднее Валентина стала регулярно приезжать из Москвы в Краснодар.

    Девушка часто красила волосы. «Мы не успевали следить за цветом ее волос», — сообщила соседка. Потом у Валентины появились татуировки.

    «После смерти мамы она уехала в Москву. Это было больше трех лет назад. Приезжала периодически, была всегда на позитиве. Говорила, что она выходит замуж, все у нее хорошо», — сообщила Кузьменко.

    2 декабря Решетников и Григорьева ссорились во время очередного стрима. Блогер выгнал подругу на улицу в нижнем белье. Когда он решил впустить ее обратно, девушка была без сознания. Врачи скорой констатировали ее смерть. Решетников в это время продолжал транслировать происходящее в комнате.

    У девушки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, Решетникова арестовали.