«Говорила, что выходит замуж и все у нее хорошо». Соседка рассказала про погибшую на стриме Валентину Григорьеву
Соседка Елена Кузьменко сообщила, что мать родила Валю поздно и воспитывала ребенка одна.
«Мамочка для нее пыталась сделать все. Может быть, слишком избаловала ее. Отдавала в модельное агентство с детства. Кружки, секции… Но Валя была позитивным человеком, добродушным, безобидным, незлобным», — перечислила Кузьменко.
Мать Валентины умерла, когда девушка уже уехала из общежития. В тот момент соседи не могли ее найти, но позднее Валентина стала регулярно приезжать из Москвы в Краснодар.
Девушка часто красила волосы. «Мы не успевали следить за цветом ее волос», — сообщила соседка. Потом у Валентины появились татуировки.
«После смерти мамы она уехала в Москву. Это было больше трех лет назад. Приезжала периодически, была всегда на позитиве. Говорила, что она выходит замуж, все у нее хорошо», — сообщила Кузьменко.
2 декабря Решетников и Григорьева ссорились во время очередного стрима. Блогер выгнал подругу на улицу в нижнем белье. Когда он решил впустить ее обратно, девушка была без сознания. Врачи скорой констатировали ее смерть. Решетников в это время продолжал транслировать происходящее в комнате.
У девушки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, Решетникова арестовали.