«Говорил эмоционально». Депутат извинился за фейк про платные прививки

Депутат Госдумы Максим Иванов извинился за свой пост о том, что вакцинация россиян от коронавируса может стать платной. Он признался, что он все придумал и таких планов у правительства нет. Парламентарий написал об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня я опрометчиво заявил о том, что вакцина от COVID-19 может стать платной. <...> Говорил эмоционально», — признался депутат.

Иванов отметил, что это был его «призыв о необходимости вакцинации», прозвучавший крайне неудачно. Он опроверг собственные слова о том, что в марте кабмин якобы собирается обсудить возможную отмену бесплатной вакцинации для россиян.

«Никаких планов в правительстве РФ о введении платы за вакцину не было и нет. Это исключительно моя идея, которую я решил озвучить в такой форме», — пояснил он.

Иванов добавил, что ситуация с ковидом остается напряженной, у всех постоянно стресс.

«Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова», — закончил депутат.

Ранее зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя слова депутата о платных прививках, заявил, что не знает, откуда у Иванова такая информация. Но расценил это как попытку подстегнуть россиян прививаться. В Кремле также опровергли планы по отмене бесплатной вакцинации.