Общество 12 июня 2023, 19:01 Говорил, что проживет до 120 лет. Перед смертью состояние бывшего премьера Италии Берлускони неожиданно ухудшилось La Repubblica: состояние экс-премьера Берлускони незадолго до смерти неожиданно ухудшилось European People's Party. EPP Summit, Brussels, May 2019 / CC BY 2.0 / Википедия

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Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скоропостижно скончавшегося 12 июня в миланской больнице, ухудшилось неожиданно. Газета La Repubblica написала, что резкое обострение, которое привело к смерти, началось на фоне рака крови. Однако форма онкологического заболевания политика поддавалась лечению и должна была развиваться медленно.

Накануне, 11 июня, политик был ослаблен, но его состояние оставалось стабильным, заявлял вице-председатель партии «Вперед, Италия», основанной Берлускони, глава МИД Антонио Таяни.

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Бывшего премьер-министра Италии даже не помещали в реанимацию, как это было во время его госпитализации в апреле. Тогда и стало известно, что у политика хронический миеломоноцитарный лейкоз — это злокачественная опухоль кровеносной системы, которая характеризуется значительным увеличением количества моноцитарных клеток на фоне нормального числа лейкоцитов. Из-за этого происходят сбои в системе внутренних органов.

Тем не менее медики говорили, что такая форма лейкоза характерна для пожилых людей. Ее можно лечить, а само заболевание развивается медленно. Но здоровье Берлускони было подорвано — он перенес ковид и сложную операцию на сердце.

Сам Берлускони увлекался исследованиями о долгожительстве, политик даже спонсировал работы о способах продления жизни. Когда-то он говорил, что проживет до 120 лет, написал ТАСС.

Берлускони умер на 87-м году жизни. Его фигура стала одной из самых значимых в истории Италии. Политик всегда придерживался интересов своей страны и не шел на поводу у американских властей. Берлускони не позволял отделять и ущемлять Россию, он внес огромный личный вклад в развитие российско-итальянских связей. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьера Италии, назвав его настоящим другом.

Зарубежные СМИ уже подчитали наследство, которое оставил бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Состояние скончавшегося политика составляет порядка четырех миллиардов евро. Среди активов — акции, яхты и объекты недвижимости.