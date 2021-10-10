«Говорил, что инструкции написаны кровью»: родственники погибшего в Татарстане пилота озвучили свою версию случившегося

Родственники погибшего при жесткой посадке самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана пилота Михаила Беляева рассказали «360», что он всегда соблюдал инструкции и уважал правила. Раньше он был военным летчиком. Поэтому они считают, что крушение произошло по техническим причинам.

«Он всю жизнь летал. Говорил, что даже бесплатно будет летать. Он больше ничего и не умел, он был пилотом высшего класса. Летал с 19 лет. До этого был военным летчиком. Он говорил, что всегда надо соблюдать только инструкцию, потому что она написана кровью. У него очень сильная реакция. Он физически очень сильный человек был», — рассказали родственники.

Они вспомнили, что даже когда Беляев ехал на машине, то возмущался, если кто-то на дорогах нарушал правила дорожного движения. Родственники погибшего считают, что проблема была в отказе двигателя. Они также предположили, что пилот мог отвести самолет от территории с жилыми домами. Но пока точной информации нет.

Крушение произошло утром в воскресенье. Самолетом L-410 управляли 61-летний Александр Зыков и 60-летний Михаил Беляев. Оба скончались. Еще летом пилоты тренировали молодых космонавтов. На борту находились 23 человека: два члена экипажа и 21 парашютист. В Минздраве Татарстана сообщили, что 16 человек погибли.