В 2021 году в России подорожают говядина и мясо птицы. Цены вырастут в пределах инфляции, предположил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Цены на мясо птицы и свинины, по мнению эксперта, не росли последние пять лет. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Себестоимость готовой мясной продукции последние два года растет, отметил Юшин. При этом спрос остается высоким, особенно на птицу — наиболее доступный источник белка.

«Кроме того, объемы переработки сейчас растут более высокими темпами, чем производство мяса — этот фактор также работает на изменение конъюнктуры и приводит к временному повышению цен на сырье», — отметил он.

В январе производство мяса, по словам эксперта, выросло на 3,4%. Однако вареных колбасных изделий выпущено на 4,8% больше, а мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — на 9,7%.

Ранее в СМИ появилась информация, что мясопереработчики потребовали от ретейлеров поднять закупочную стоимость колбасы, сосисок и другой готовой продукции. Речь идет об увеличении цены на 10-15%. Свой запрос они объяснили подорожанием мяса курицы и свинины.