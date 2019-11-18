Готовые ответы появились в обновленном приложении «Госуслуги Москвы»

По информации ИА Nation News, в разделе «Помощь для пользователей» можно узнать ответ на часто задаваемые вопросы о работе городских сервисов. Они разделены на 12 категорий. Например, «Начисления за ЖКУ», «Запись к врачу», «Авторизация и регистрация», «Внесение показаний». При выборе категории появляется контекстное окно, в котором перечислены наиболее популярные вопросы в выбранном разделе. На каждый вопрос отвечает небольшая статья или рекомендация. Таким образом пользователям проще ориентироваться в приложении и находить решение своей проблемы.

Московские студенты, аспиранты и ординаторы могут узнать, включены ли они в реестр студентов. Это необходимо, чтобы подать заявление на выпуск или перевыпуск карты москвича.