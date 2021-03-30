Россияне назвали сумму дохода, при котором они готовы уволиться с работы

Россияне рассказали, при каких доходах, не связанных с работой, они бы уволились. Как оказалось, для беззаботной жизни большинству участников опроса нужно не меньше 100 тысяч рублей ежемесячно.

Исследование провели НПФ Сбербанк, «Сбер Управление Активами» и портал «Рамблер». По результатам опроса, как сообщила газета «Известия», четверти россиян для обеспечения потребностей необходимо свыше 200 тысяч рублей в месяц, 29% устроил бы ежемесячный доход в 100–200 тысяч рублей, а каждый пятый гражданин (19%) готов жить без работы на 70–100 тысяч рублей.

Предполагаемые источники дополнительных денег у россиян сильно разнятся. Так, 27% опрошенных хотят найти клад, на государственные выплаты или доходы от инвестиций надеется каждый пятый респондент, еще 12% считают, что получать дополнительные деньги можно за арендную плату от сдачи недвижимости.

Эксперты предупредили всех желающих не работать о том, что есть несколько эффективных способов получать пассивный доход, однако и здесь все не просто. Для этого понадобится не меньше 20 миллионов рублей сбережений.

Большинство россиян (79%) считают, что у политиков неоправданно высокие зарплаты. Еще 61% респондентов назвали слишком большой зарплату банкиров. Среди других профессий, представители которых получают неоправданно высокую зарплату, россияне назвали полицейских и программистов. А вот слишком маленькую зарплату получают соцработники, медсестры, работники яслей и няни, а также учителя.