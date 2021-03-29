«Готовы работать с каждым субъектом». Глава РЭО обсудил реформу обращения с ТКО с главами регионов УФО

Заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Владимире Якушеве прошло 26 марта. На нем обсудили формирование комплексной системы обращения с ТКО в регионе. В совещании участвовали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и губернаторы регионов округа.

Во время совещания обсудили вопросы текущей ситуации в отрасли, собираемости платежей, мер финансовой поддержки на создание инфраструктуры ТКО, корректировки территориальных схем, а также вопросы внедрения раздельного сбора отходов и создания инфраструктуры.

«По поручению правительства РФ с 2019 года разрабатывается федеральная схема обращения с ТКО, в которую вносятся все существующие и перспективные объекты обращения с ТКО. Она должна быть утверждена во втором квартале текущего года. В 2020 году со всеми регионами округа все согласительные процедуры были завершены и все необходимые параметры отражены в федеральной схеме», — отметил Денис Буцаев.

Он отметил, что сейчас в территориальных схемах ряда областей есть неточности — за 2021 году их нужно откорректировать и внести все изменения в федеральную схему. При этом РЭО готов оказать всестороннюю помощь в их корректировке.

Сейчас ППК собирает заявки для предоставления мер поддержки от регионов — в том числе на возможность льготного лизинга на покупку баков и мусоровозов. Денис Буцаев отметил, что право на получение мер поддержки есть у всех регионов. От отметил, что уже РЭО уже получил четыре таких заявки от УФО.

«Правительство России поддержало наше предложение расширить линейку возмездных мер поддержки. В настоящий момент уже практически утверждено постановление правительства, которое позволит предоставлять возможность региону совместно с региональным оператором, либо ППК и региону создавать отдельные проектные компании, в капитал которых может войти РЭО или предоставить им акционерный займ. Также мы можем предоставить поручительство или выкупить облигации указанных компаний, либо действовать через ДИТы», — рассказал Денис Буцаев.

Он отметил, что деньги будут выделять под 3% годовых на срок от 10 до 15 лет. Кроме того, оператор будет оказывать безвозмездную поддержку. Речь идет про субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам в размере 90% от ключевой ставки Банка России, а также субсидирование 25% стоимости передаваемого в лизинг оборудования, которое используют в сфере обращения с ТКО.

«Последняя мера поддержки будет распространяться, в том числе, и на предоставление в лизинг мусоровозов с баками. То есть к каждому мусоровозу, предоставляемому в лизинг, будет прилагаться 40 баков. Это позволит в значительной степени решить вопрос, связанный с закупкой инфраструктуры для раздельного сбора отходов», — уточнил Денис Буцаев.

В рамках федеральной схемы на территории УФО планируют построить 88 объектов утилизации и захоронения ТКО.Глава РЭО отметил, что сейчас еще не начали работу по реализации ряда проектов. Он напомнил, что все объекты, которые планировались в федеральной схеме, нужно ввести в эксплуатацию в 2024 году. Он подчеркнул, что свободного времени нет, потому что проектирование, прохождение госэкспертизы и само строительство занимает несколько лет.

Денис Буцаев подчеркнул, что при создании инфраструктуры важно максимально снизить нагрузку на тариф — это позволит сделать реформу менее обременительной для граждан. Достигнуть этой цели поможет возможность получения финансирования из средств РОП — концепт изменили в конце 2020 года.