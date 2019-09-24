Готовы к снегу и холодам. Парад коммунальной техники прошел в Балашихе

Балашиха подготовилась к зимнему сезону. На площади перед ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина прошел смотр коммунальной техники.

Замминистра благоустройства Московской области Светлана Аипова вместе с заместителем главы Балашихи Сергеем Лукичевым и начальником управления ЖКХ Юлией Смирновой осмотрели 67 единиц спецтехники, предназначенной для расчистки дорог и дворов, уборки и содержания внутриквартальных проездов и скверов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы осмотрели технику, которая будет участвовать в зимнем содержании дворовых территорий и общественных пространств. Она исправна, технические осмотры проведены. Считаю, что в целом Балашиха к зимнему сезону готова. Есть рекомендации — противогололедные материалы сосредоточены на центральных базах, необходимо распределить их по территориям, для того чтобы обеспечить противогололедные мероприятия в более короткие сроки», — сказала Светлана Аипова.

Источник фото: телеканал «360»

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В смотре техники приняли участие ресурсоснабжающие организации и управляющие компании Балашихинский водоканал, муниципальное учреждение «Благоустройство-Балашиха», «Тепловые сети Балашихи», «Квант-7», «квартал», «Град+сервис», «Белый парус» и «ПИК».

«Вся техника прошла техническое обслуживание, необходимые ремонтные работы, чтобы зимой работать без перебоя. Также заключены договоры на закупку пескосоляной смеси, у ряда организаций она уже лежит на базе. Есть полные уверенность и понимание, как мы будем содержать и убирать город, тревог у жителей не должно быть», — сказала Юлия Смирнова.

Источник фото: телеканал «360»

В Балашихе зимой для уборки дворов и улиц задействуют около 150 единиц коммунальной техники — тракторы, погрузчики, бульдозеры, средства малой механизации. Всего в городах Подмосковья убирать снег и бороться с гололедом будут 2,5 тысячи машин. Замминистра уже посетила 12 муниципалитетов.