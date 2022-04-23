Готовьтесь к ночи. РПЦ получила «тревожную информацию» о пасхальных провокациях Запада на Украине

ВСУ при содействии Запада готовят провокации в пасхальную ночь на Украине. Такую информацию постоянно получает Русская православная церковь (РПЦ). О готовящихся преступлениях против мирных людей рассказал в своем Теlеgrаm председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В этом году православные отмечают Пасху в ночь с 23 на 24 апреля. Верующие собираются в храмах на праздничное богослужение и крестный ход. Легойда заявил, что представители РПЦ продолжают получать «тревожную информацию» о том, что ВСУ и Запад планируют использовать скопление мирных жителей в украинских церквях для антироссийских провокаций.

«Я уже говорил, что такие планы может вынашивать только враг рода человеческого, только тот, кто стремится привнести в и без того трагическую ситуацию еще больше ненависти, боли и страданий», — написал он.

Также Легойда призвал верующих молиться о мире. Он предложил обратиться к Богу с просьбой «остановить замыслы провокаторов». По словам Легойды, провокации приведут к трагедии и многочисленным жертвам среди мирных жителей. Какие именно готовятся провокации, священнослужитель не уточнил.