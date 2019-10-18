Готовность Одинцовского округа к зиме оценили почти на 100%

Насколько аварийные бригады готовы к осенне-зимнему сезону, выяснили в Одинцове. Управляющие компании устроили демонстрацию спецтехники.

Всего выставили около 30 экземпляров. Среди них бульдозеры и грузовики. «Одинцовская теплосеть», «Управление жилищного хозяйства», «Звенигородский водоканал» и другие организации будут поддерживать порядок в округе. Весь необходимый инвентарь для своей работы сотрудники показали специальной комиссии, она же и оценила готовность служб к зиме.

«На смотре проверяется готовность аварийно-ремонтных подразделений к оперативному реагированию. Мы будем говорить об удовлетворительной готовности, потому что, исходя из того, что сегодня увидели, проверили — подразделения готовы практически в полном объеме», — сказал Анатолий Коновалов, заведующий территориальным отделом Госжилинспекции МО по Одинцовскому г. о.

На сегодняшний день готовность Одинцовского округа к осенне-зимнему сезону составляет 93 процента. Всего к началу сезона подготовлено около трехсот единиц коммунальной техники. Ее будут использовать в уборке дворовых и межквартальных территорий.