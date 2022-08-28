Готовивший для пяти президентов США кондитер умер в возрасте 78 лет

Шеф-кондитер Ролан Меснье, который более четверти века проработал в Белом доме и готовил для пяти президентов, ушел из жизни 26 августа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам его сына Джорджа, кондитер скончался от вызванных онкологией осложнений. Меснье в последние годы жил в доме престарелых в Вирджинии.

Работу в американской администрации он получил при 39-м президенте Джимми Картере. Супруга главы государства была в восторге от его низкокалорийных десертов. Меснье также с удовольствием готовил для Рональда Рейгана и угощал чету Клинтон.

Но настоящим мастером он почувствовал себя, когда работал на Нэнси Рейган. Однажды она отказалась от трех разных десертов, которые Меснье преподнес ей на обеде с участием делегации из Нидерландов.

Кондитер покинул Белый дом во время правления Джорджа У. Буша. Своими воспоминаниями о работе он поделился в книге «Вся президентская выпечка».