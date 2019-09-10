«Готовились к этому всю жизнь». Как записывали альбом-трибьют Егора Летова

Лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов 10 сентября отпраздновал бы свое 55-летие. К этой дате 27 музыкантов сделали каверы на его песни. О том, как готовился проект и что их подвигло участвовать в нем, «360» рассказали Билли Новик и фронтмен группы «Сансара» Александр Гагарин.

«Мы это записали весной, в мае. Я знал, что этот трибьют будет. Нам предложили, как и другим музыкантам, участвовать в проекте. Поскольку я, в общем, хорошо знаю творчество [Летова] и у меня есть какая-то личная история, связанная с одним из треков, я предложил в формате колыбельной сделать песню „Отряд не заметил потери бойца“», — объяснил Гагарин.

Ее он спел со своими дочерьми, которым раньше «без всякого контекста» пел эту песню в качестве колыбельной.

«Поэтому мы взяли виолончель и написали то, что на самом деле у нас и было», — рассказал он.

Музыкант отметил, что запись трека далась ему нелегко. Ведь творчество Летова отличается от работ группы «Сансара».

Билли Новик признался, что с детства был поклонником Летова и «Гражданской обороны».

Готовился я почти всю свою жизнь. Класса с восьмого, года с 1988-го. Тогда я и услышал впервые песни «Гражданской обороны» и Егора Летова. Продолжал их слушать практически всю свою жизнь. Вырос вместе с ними. Они часть моей культурной прошивки Билли Новик.

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В 2015 году музыкант даже выпустил альбом, полностью посвященный песням Егора Летова. Он получил название «Билли Новик поет песни Егора Летова». Поэтому когда Новику предложили поучаствовать в трибьюте, он сразу же согласился.

«Мне кажется, песенное дело Егора Летова должно жить, цвести и периодически распускаться глобальными бутонами счастья», — отметил музыкант.

Он сделал кавер на песню «Мимикрия». По его словам, композиция только кажется простой. На самом деле она очень глубокая.

«В разные годы по-разному толковалась. Еще раз хочется спеть такие песни, которые очень долгоиграющие», — заметил Билли Новик.

Как рассказали Новик и Гагарин, организатором трибьюта является компания Noize MC, который записал свою версию песни «Все как у людей».

Также в записи каверов в честь 55-летия Летова приняли участие группа «Ленинград», Гречка, Найк Борзов, «Наив» и другие.

Егор Летов — лидер группы «Гражданская оборона». Он умер 19 февраля 2008 года. Ему было 43 года. Летова посмертно окрестили «патриархом» русского панк-рока.