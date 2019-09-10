«Готовились к этому всю жизнь». Как записывали альбом-трибьют Егора Летова
«Мы это записали весной, в мае. Я знал, что этот трибьют будет. Нам предложили, как и другим музыкантам, участвовать в проекте. Поскольку я, в общем, хорошо знаю творчество [Летова] и у меня есть какая-то личная история, связанная с одним из треков, я предложил в формате колыбельной сделать песню „Отряд не заметил потери бойца“», — объяснил Гагарин.
Ее он спел со своими дочерьми, которым раньше «без всякого контекста» пел эту песню в качестве колыбельной.
«Поэтому мы взяли виолончель и написали то, что на самом деле у нас и было», — рассказал он.
Музыкант отметил, что запись трека далась ему нелегко. Ведь творчество Летова отличается от работ группы «Сансара».
Билли Новик признался, что с детства был поклонником Летова и «Гражданской обороны».
Готовился я почти всю свою жизнь. Класса с восьмого, года с 1988-го. Тогда я и услышал впервые песни «Гражданской обороны» и Егора Летова. Продолжал их слушать практически всю свою жизнь. Вырос вместе с ними. Они часть моей культурной прошивкиБилли Новик.
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В 2015 году музыкант даже выпустил альбом, полностью посвященный песням Егора Летова. Он получил название «Билли Новик поет песни Егора Летова». Поэтому когда Новику предложили поучаствовать в трибьюте, он сразу же согласился.
«Мне кажется, песенное дело Егора Летова должно жить, цвести и периодически распускаться глобальными бутонами счастья», — отметил музыкант.
Он сделал кавер на песню «Мимикрия». По его словам, композиция только кажется простой. На самом деле она очень глубокая.
«В разные годы по-разному толковалась. Еще раз хочется спеть такие песни, которые очень долгоиграющие», — заметил Билли Новик.
Как рассказали Новик и Гагарин, организатором трибьюта является компания Noize MC, который записал свою версию песни «Все как у людей».
Также в записи каверов в честь 55-летия Летова приняли участие группа «Ленинград», Гречка, Найк Борзов, «Наив» и другие.
Егор Летов — лидер группы «Гражданская оборона». Он умер 19 февраля 2008 года. Ему было 43 года. Летова посмертно окрестили «патриархом» русского панк-рока.