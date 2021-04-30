«Готов на все ради хайпа»: сын Сафронова назвал Моргенштерна опасным для общества

Рэпера Моргенштерна объявили угрозой нацбезопасности на Украине. Но музыкант опасен не только для этой страны, но и для всего общества, считает сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.

«Ему абсолютно все равно, съест он младенца, зарежет козу. Он готов на любой поступок ради хайпа и пиара. Он пропагандирует среди детей то, что среди взрослых нехорошо и всегда раньше осуждалось. Он опасен для всего общества», — заявил Затравкин Пятому каналу.

Он отметил, что россияне живут в демократической стране со своей культурной историей и кодом. По словам сына художника, подобные артисты не разрушают этот код, но идут от обратного.

«Они пытаются сыграть на том, что неизменно запретно и сделать себе больше рекламы. Дело не в Украине, она не имеет никакого к этому отношения. Он будет паразитировать на этой теме», — подчеркнул Затравкин.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) включила Моргенштерна в черный список, запретив молодому человеку въезд в страну. Рэпера посчитали угрозой национальной безопасности. Сам музыкант нецензурно высказался в Instagram о решении украинской стороны. Он выразил надежду, что в будущем сможет выступить в стране.