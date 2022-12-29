Общество 29 декабря 2022, 10:43 «Готов идти до конца». Рогозин опубликовал первое фото после операции Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин опубликовал первое фото после операции "ВКонтакте"

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Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети «ВКонтакте» свое первое фото после операции. На селфи он выглядит немного усталым, но видно, что держится мужественно.

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал Рогозин и пожелал подписчикам «хорошего и плодотворного дня».

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За час пост набрал более 500 лайков и массу комментариев. Пользователи желали Дмитрию Рогозину скорейшего выздоровления, отмечали, что он «очень нужен стране», и выражали надежду на то, что «бодрость духа» поможет быстрее оправиться.

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Бывший глава "Роскосмоса" пострадал при обстреле гостиницы в Донецке. Осколок попал ему в шейный позвонок через правое предплечье. Ранение оказалось сложным. Донецкие врачи не взялись удалять частицу боеприпаса. Дмитрий Рогозин не хотел покидать Донбасс, но в итоге его все же пришлось перевезти в госпиталь в Московском регионе. Там он перенес успешную операцию по извлечению осколка. Сейчас пострадавший идет на поправку.

Дмитрий Рогозин пообещал после выздоровления вернуться в Донбасс и отметил, что это «дело чести».