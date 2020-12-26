Госзакупки большинства импортных масок запретили в России

Это дополнение к апрельскому запрету госзакупок импортных товаров для нужд обороны страны и безопасности государства. Список дополнили медицинскими масками, пишет РИА ФАН.

Предложение подготовил Минпромторг России. По данным ведомства, до середины марта объем производства медицинских масок в РФ составлял порядка 0,6 миллиона штук в сутки. Когда началась пандемия, во всей стране ввели дополнительные производственные линии — и суточный объем выпуска масок достиг 21 миллиона.

Сейчас в России действует всеобщий масочный режим. Без СИЗ нельзя появляться в общественных местах и транспорте. Медики не рекомендуют носить маски на улице в мороз, однако с открытым лицом не стоит появляться на массовых мероприятиях и заходить в толпу.