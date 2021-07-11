Госуслуги уведомят россиян о полагающихся выплатах на детей-школьников

Новый механизм уведомления россиян о полагающихся им единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на ребенка-школьника с 11 июля опробуют Минцифры и Минтруд. Как сообщил «Интерфакс», уведомления будут приходить пользователям портала Госуслуг.

«По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объем информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Механизм проактивных уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Если уведомление с портала госуслуг вдруг не придет, добавил он, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом.

Портал, как пояснил Шадаев, сам заполнит форму заявления на выплату на каждого ребенка-школьника, а после этого отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет. Там пользователь проверит корректность данных и заявление будет отправлено в ПФР.

Перечень услуг на региональном портале для жителей Подмосковья постоянно расширяется. В июне на нем появились новые возможности для застройщиков, абитуриентов и владельцев дронов, сообщила команда губернатора Московской области.