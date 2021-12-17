«Госуслуги» предложили объединить с «ВКонтакте»

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить сайт «Госуслуги» и социальную сеть «ВКонтакте». Обращение направлено на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Его копия появилась у RT.

Свою инициативу Петров объяснил выросшей ролью социальных сетей в жизни людей. Он отметил, что с их помощью пользователи не только общаются, но и получают новости, учатся и работают. Поэтому интеграция «Госуслуг» и «ВКонтакте» могла бы существенно продвинуть цифровизацию российской экономики, при этом дополнив функционал популярной экосистемы.

Такое объединение могло бы упростить для граждан оплату штрафов, получение официальной справочной информации и общение с представителями органов власти.

Коллаборация, по мнению Петрова, при этом смогла бы убрать излишнюю анонимность в Сети и сделать борьбу с киберпреступностью еще более эффективной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в 2021 году в столице в электронном формате стало возможным получить 90% услуг.