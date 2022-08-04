«Госуслуги» предложили дополнить разделом жалоб на спам-звонки

Жалобы на спам-звонки могут начать принимать на сайте «Госуслуги». Такие нормы содержатся в законопроекте, который в ближайшее время планирует внести в Госдуму сенатор Артем Шейкин, написала «Парламентская газета».

Если изменения вступят в силу, россияне смогут оставлять жалобы на подозрительные звонки, например, с навязчивой рекламой или от мошенников, через специальную форму на сайте. Каждую жалобу будут проверять, а если выяснится, что оператор связи допустил звонок абоненту с подменного номера, его может ждать штраф.