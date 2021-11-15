«Госуслуги» отреагировали на слухи об отключении корпоративных сим-карт

На портале «Госуслуги» успешно подтвердили 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минцифры. До этого в СМИ писали, что на данный момент в России действуют 32 миллиона таких сим-карт, при этом большую часть из них смогут отключить 1 декабря из-за непройденной регистрации.

Если владелец корпоративной симки не зарегистрирует ее на «Госуслугах» до 30 ноября, карту смогут заблокировать —- при отсутствии регистрации на портале она будет считаться «не соответствующей требованиям закона».

Речь идет о поправках к закону «О связи» (их приняли в конце 2020 года), который регулирует оборот серых сим-карт. Согласно им, компании обязаны регистрировать данные о конечных пользователях симок на «Госуслугах».

Самый большой удар отключение услуг сотовой связи может нанести по малому и среднему бизнесу. Что касается операторов, есть риск, что они потеряют часть выручки.