Госуслуги начнут предоставлять круглосуточно к 2024 году

Большинство государственных и муниципальных услуг к 2024 году будут предоставлять россиянам не только ежедневно, но и круглосуточно. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

Глава государства поручил кабмину до конца 2023 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению большинства госуслуг 24 часа в сутки семь дней в неделю. Личное присутствие человека при этом не должно быть обязательным, в том числе в МФЦ.

Путин также поручил до конца следующего года перейти к предоставлению мер соцподдержки по принципу «одного окна».

Такой пункт содержится в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию. Всего в документе 18 пунктов. В их числе — меры поддержки семей с детьми, в том числе обеспечение некоторых беременных женщин ежемесячными выплатами, продление программы туристического кешбэка до конца года, а также бесплатная газификация частных домов в регионах. Кроме того, семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет в августе единовременно выплатят по 10 тысяч рублей.