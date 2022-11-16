Общество 16 ноября 2022, 20:44 Госуслуги начали принимать жалобы на несвоевременные выплаты мобилизованным Минцифры: на Госуслугах можно пожаловаться на несвоевременные выплаты мобилизованным РИА «Новости»

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Пожаловаться на несвоевременное предоставление мер поддержки мобилизованным гражданам или их родственникам можно на портале «Госуслуги». Об этом Минцифры России сообщило в Telegram-канале.

«Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через „Госуслуги“. Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот», — говорится в сообщении ведомства.

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В министерстве уточнили, что сообщить о задержке могут сами мобилизованные, добровольцы, военнослужащие и члены их семей. После указания всей необходимой информации, обращение передается в профильное ведомство. Срок рассмотрения жалобы — семь дней.

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Мобилизованные из Подмосковья могут обратиться за помощью через портал «Добродел». В октябре получили более 1,5 тысячи заявок. Семьи мобилизованных просили о помощи в оформлении документов, устройстве детей в сады и по другим вопросам.